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Трусова первой в мире прыгнула пять четверных в произвольной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Бронзовый призер ЧМ по фигурному катанию Александра Трусова успешно прыгнула пять четверных в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

17-летняя спортсменка исполнила два тулупа, сальхов и два лутца в новой произвольной программе на музыку из фильма «Круэлла».

После проката спортсменка заявила, что ее задачей остается исполнение пяти четверных прыжков на соревнованиях.

«Наконец-то, я сделала пять четверных. Не все идеально. Сальхов. Но сальхов сложнее всех пока что для меня из четверных... Опять же говорю, это только прокаты», — приводит слова Трусовой после проката сайт ФФККР.

Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе. Ранее такое удавалось только мужчинам, рекорд принадлежит трехкратному чемпиону мира Натану Чену, который впервые прыгнул шесть четверных на Олимпиаде-2018.

Первым официальным стартом для Трусовой в этом сезоне станет турнир U.S. International Classic в Норвуде (США). Соревнования пройдут с 15 по 18 сентября.

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Иркут 69

Не поставит, а подарит.. 👆Кто нибудь хоть раз может припомнить, что б Лука отдал хоть копейку? За этот...

pepelmetal

Поэтому Русские сделали за пол года там больше чем армия сшп за несколько лет

Disobedient

Нет все же Задорнов про них правду говорил.)))Я думал после берегов Белоруссии перлов больше не будет....

Alhazred

С чего бы это? Вот прям он рыдать будет если не сможет в Европу скататься)))
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