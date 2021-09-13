Трусова первой в мире прыгнула пять четверных в произвольной

Бронзовый призер ЧМ по фигурному катанию Александра Трусова успешно прыгнула пять четверных в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

17-летняя спортсменка исполнила два тулупа, сальхов и два лутца в новой произвольной программе на музыку из фильма «Круэлла».

После проката спортсменка заявила, что ее задачей остается исполнение пяти четверных прыжков на соревнованиях.

«Наконец-то, я сделала пять четверных. Не все идеально. Сальхов. Но сальхов сложнее всех пока что для меня из четверных... Опять же говорю, это только прокаты», — приводит слова Трусовой после проката сайт ФФККР.

Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе. Ранее такое удавалось только мужчинам, рекорд принадлежит трехкратному чемпиону мира Натану Чену, который впервые прыгнул шесть четверных на Олимпиаде-2018.

Первым официальным стартом для Трусовой в этом сезоне станет турнир U.S. International Classic в Норвуде (США). Соревнования пройдут с 15 по 18 сентября.