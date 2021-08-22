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Олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/oksanabaiul

Фигуристка, первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл заявила, что отказывается от украинского гражданства.

Спортсменка показала в Instagram документ о получении гражданства США и напомнила, что Конституция Украины допускает лишь одно гражданство. Баюл добавила, что ей надоело что-либо доказывать кому-то, поэтому она приняла такое решение. «Головой об бортик меня», — подытожила она.

Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она выиграла золото в фигурном катании на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере. В ее активе также золото чемпионата мира-1993 и два серебра чемпионата Европы (1993, 1994).

Спортсменка уже много лет живет в США и получила гражданство этой страны.

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Спорт #Зимние виды #Вокруг спорта
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