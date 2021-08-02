Стрелок Каменский завоевал вторую олимпийскую медаль

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Российский стрелок Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из винтовки с трех позиций с 50 метров.
Золото выиграл китайский стрелок Чанхун Чжан. Бронзовую награду завоевал сербский спортсмен Миленко Себич.
Для Каменского это вторая медаль на Играх. Ранее россиянин вместе с Юлией Каримовой занял третье место в стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки в миксте.
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