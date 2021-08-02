Стрелок Каменский завоевал вторую олимпийскую медаль

Российский стрелок Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из винтовки с трех позиций с 50 метров.

Золото выиграл китайский стрелок Чанхун Чжан. Бронзовую награду завоевал сербский спортсмен Миленко Себич.

Для Каменского это вторая медаль на Играх. Ранее россиянин вместе с Юлией Каримовой занял третье место в стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки в миксте.