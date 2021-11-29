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Россия отказалась оспаривать серебро Дины Авериной на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/arishadina1998

Российская сторона не будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) результаты Олимпийских игр в Токио в художественной гимнастике, где Дина Аверина проиграла израильской спортсменке Линой Ашрам в индивидуальном многоборье.

Причиной стала юридическая ошибка. Для разбирательства нужно было соблюсти временной регламент подачи иска, но Россия не успела вовремя собрать документы, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Аверина опережала Ашрам в квалификации, но в финалах судьи ставали израильтянке большую сложность, хотя программы не изменились. Серебро Авериной вызвало разговоры о предвзятом судействе на турнире.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова неоднократно высказывалась о намерении решить вопрос неоднозначного судейства в правовом поле, в том числе — в Спортивном арбитражном суде.

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Спорт #Летние виды #Олимпиада 2020
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