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Кабаева написала письмо с претензиями в FIG

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Официальный сайт Алины Кабаевой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева назвала итоги Игр в Токио ошибочными и попросила президента Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ раскрыть всю информацию о действиях судей.

Российская гимнастка Дина Аверина на прошедшей Олимпиаде-2020 в Токио стала второй, уступив израильтянке Линой Ашрам. За день до этого, в квалификации, россиянка значительно опережала соперницу, а во время финального упражнения Ашрам уронила предмет. Российские спортивные чиновники и болельщики сочли судейство на турнире предвзятым. Аналогично высказывалась и Кабаева.

Письмо Кабаевой в FIG публикует «Чемпионат». В нем бывшая спортсменка отмечает, что не согласна с позицией FIG о том, что результаты в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио справедливые и беспристрастные.

По мнению Кабаевой, судьи допустили досадную ошибку: средний балл Авериной был выше, чем у ее соперницы — 24,000 балла против 23,300.

Экс-гимнастка призвала раскрыть информацию о действиях судей. Она подчеркнула, что в спорных ситуациях такие сведения нельзя скрывать от общественности.

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Спорт #Вокруг спорта #Олимпиада 2020
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