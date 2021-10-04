Трансгендер Лорел Хаббард стала спортсменкой года

Тяжелоатлетка Лорел Хаббард, ставшая первым трансгендером на Олимпийских играх, признана спортсменкой года на родине — в Новой Зеландии.

Университет Отаго, старейший новозеландский вуз, признал Хаббард атлеткой года. Хаббард — первый трансгендерный лауреат премии OUSA Blues and Golds Awards за 113-летнюю историю университета, пишет Otago Daily Times.

«Я благодарна за поддержку и доброту учителей и студентов университета», — отметила Хаббард, которая училась в этом вузе.

Главной миссией новозеландской штангистки в Токио был не спортивный результат, а сам факт появления на помосте ради «повышения инклюзивности спорта».

42-летняя Хаббард выступала на Олимпиаде в соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории свыше 87 килограммов. Она не смогла поднять штангу в трех подходах в рывке (120 килограммов и дважды — 125 килограммов) и досрочно завершила выступления. После неудачи на Олимпиаде Хаббард покинула спорт.

У Хаббард есть серебро чемпионата мира, золото Тихоокеанских игр и предолимпийского Кубка мира в соревнованиях среди женщин.