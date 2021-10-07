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Беременная британка выиграла олимпийскую медаль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/elinorbarker

Британская велогонщица Элинор Баркер выиграла серебряную медаль Олимпиады-2020 в Токио, находясь на раннем сроке беременности, в этом она призналась в Instagram.

Баркер поделилась в Instagram новостью о том, что они с мужем ждут первого ребенка. «И что касается орлиных глаз среди вас, которые посчитали… да, я была беременна на Олимпийских играх в Токио!» — написала Баркер.

В Токио спортсменка заработала серебряную медаль в командной гонке. Для нее это вторая в карьере олимпийская медаль. На Олимпиаде в Рио в 2016 году Баркер завоевала золотую медаль в командной гонке, где британки установили мировой рекорд.

В активе 27-летней велогонщицы золотые медали чемпионата мира-2020, Кубков мира 2014 и 2017 годов, а также золото чемпионата Европы-2013.

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Спорт #Летние виды #Олимпиада 2020
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