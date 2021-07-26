Российские прыгуны в воду завоевали олимпийскую бронзу

Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.

По итогам шести попыток спортсмены получили от судей в сумме 439,92 балла. Золотые медали завоевали представители Великобритании Томас Дейли и Мэттью Ли, набравшие 471,81 балла. Серебро взяли китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь (470,58).

Бондарю 27 лет, до 2015 года он представлял Украину. На его счету две серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира и пять побед на чемпионатах Европы. 30-летний Минибаев четыре раза завоевывал серебряные медали мировых первенств и один раз — бронзовые. Он также является пятикратным чемпионом Европы.

Эта награда стала восьмой для России на Олимпийских играх в Токио.