Капризов стал лучшим новичком сезона НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал обладателем «Колдер Трофи» — награды, вручаемой самому яркому игроку-новичку.

В завершившемся регулярном чемпионате Капризов провел 55 матчей и набрал 51 (27+24) очко. Его конкурентами были нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робинсон, а также голкипер «Каролины Харрикейнз» Алекс Неделькович.

«Я очень рад получить эту награду, став лучшим новичком такой особенной лиги, как НХЛ. Я наслаждался каждым матчем, получал удовольствие от атмосферы в раздевалке, и это было большая радость — выступать с такими одноклубниками», — цитирует Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Миннесота» предложила Капризову новый контракт на восемь лет. По данным американских СМИ, зарплата россиянина в «Уайлд» может превысить 8 миллионов долларов в год.