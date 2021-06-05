Утверждены единые правила игры в хоккей

Единые правила игры в хоккей на предстоящий сезон утверждены на Конгрессе Международной федерации хоккея, сообщает пресс-служба IIHF.

Свод правил создан специальной группой, состоящей из экспертов федерации, а также представителей европейских профессиональных лиг, отмечается в сообщении. Кроме этого, специалисты при составлении свода консультировались с НХЛ.

Единые правила разработали с использованием объединенных официальных правил игры IIHF, НХЛ, КХЛ и европейских лиг. В частности, по новым правилам, некоторые физические фолы будут включать в себя крупный штраф без автоматического назначения пенальти.

Также в новых единых правилах сохраняется нулевая терпимость к дракам на льду. Так, участник драки на льду, участвующий в турнирах под эгидой IIHF, будет автоматически удален, следует из документа.