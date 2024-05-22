Французская спортсменка объяснила допинг сексом и избежала наказания

Французская рапиристка, чемпионка мира и призер Олимпиады Изаора Тибюс оправдана по делу о нарушении антидопинговых правил, она доказала, что запрещенный препарат попал в ее организм через сексуальный контакт с мужем.

Тибюс оправдал трибунал Международной федерации фехтования (FIE), об этом она сообщила в соцсетях. «Словами не могу описать эмоции, которые я испытала, узнав о решении, вынесенном трибуналом FIE. Последние несколько месяцев были ужасно напряженными, и сейчас наступила кульминация долгой борьбы», — написала спортсменка.

Допинг-проба Тибюс в феврале дала положительный результат на остарин (аналог анаболического стероида, используется для повышения выносливости, роста мышц, сушки).

Спортсменка доказывала, что запрещенный препарат попал в ее организм из-за секса с мужем, американским рапиристом Рэйсом Имбоденом. Тот признал, что принимал продукт, содержащий остарин.

Теперь Тибюс сможет выступить на домашней Олимпиаде в Париже. Помимо серебра Олимпиады в Токио в активе рапиристки золото, три серебра и шесть бронз на чемпионатах мира, пять серебряных и восемь бронзовых наград на чемпионатах Европы.

Имбоден — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (2016, 2020) в командном турнире рапиристов, чемпион мира 2019 года в команде. Карьеру он уже завершил.