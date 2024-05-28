Почему оптоволоконный интернет лучше витой пары

При выборе провайдера необходимо обратить внимание на технологию подключения высокоскоростного интернета. Наиболее современная на сегодня — передача данных по оптоволокну. Какие преимущества есть у оптики перед медной витой парой?

Пропускная способность

Оптоволоконные сети обеспечивают значительно большую пропускную способность данных по сравнению с витыми кабелями. Сигнал в обычном проводе передается по медной жиле, а зашифрованную двоичным кодом информацию переносит поток электронов — фактически, электрический ток.

В оптоволоконной линии связи принцип кодировки тот же, однако информацию переносят фотоны. Свет — самое быстрое, что есть во Вселенной. Именно поэтому оптика обладает высочайшей скоростью и информационной емкостью. Так, обычная витая пара пропускает 100 мегабит в секунду, а одножильное оптоволокно — до 3000 мегабит в секунду.

Витая пара — это разновидность кабеля связи, в котором одна или несколько пар проводников скручены между собой. Отсюда и название.

Дальность передачи

Оптоволоконные сети имеют большую дальность передачи данных по сравнению с витыми кабелями. У витой пары затухание сигнала происходит уже через 1 километр, тогда как оптика передает информацию без необходимости усиления на расстояние до 15 километров.

Именно поэтому все магистральные линии прокладываются с помощью оптоволокна.

Оптоволокно значительно легче меди. При толщине 9 микрон нить из кварца длиной 100 километров весит всего около 15 граммов.

Высокая защищенность

Оптоволоконные кабели изготавливаются из материалов с высокой устойчивостью к внешним воздействиям — например, температурным скачкам или влаге. Стекло внутри провода эффективно работает в диапазоне от -100 до +500 градусов Цельсия.

Оптоволоконная линия имеет гарантированный срок службы в 25 лет, тогда как витая пара чувствительна к передам температур и влажности. Даже в оптимальных условиях медный провод из-за постепенного окисления служит не более 15 лет.

Электромагнитное воздействие

Оптоволоконные сети обладают низким уровнем электромагнитных помех благодаря отсутствию электрических сигналов в самом оптоволокне. На световую волну внутри кабеля практически ничто не может воздействовать. Даже сильнейшая гроза не внесет никаких искажений.

Витая пара из-за особенностей технологии не только способна создавать потенциально вредные электромагнитные помехи, но и сама чувствительна к ним. В ряде случаев это может привести к быстрой деградации сигнала.

Безопасность и приватность

Оптоволоконные сети обладают лучшими характеристиками безопасности и приватности по сравнению с витыми кабелями. Оптоволоконный сигнал практически невозможно перехватить — данные передаются в виде импульсов света длиной 10-100 пикосекунд.

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Толщина световода в оптоволоконном кабеле настолько мала, что незаметно подключить к нему поддерживающую такую высокую скорость аппаратуру для перехвата информации очень сложно — с высокой вероятностью пройдет обрыв линии.

Чем отличаются технологии подключения оптики

Большинство провайдеров подключают оптоволокно до подъезда, а в квартиру проводят обычные витые пары. Такая технология называется FTTb (Fiber To The Building — «оптоволокно до здания»). Это проще, но снижает скорость и качество интернета.

Крупные провайдеры проводят оптоволоконный интернет непосредственно в квартиру, что гарантирует максимальную пропускную способность и высокую стабильность сигнала. Технология носит название PON/GPON (Passive Optical Network — «пассивная оптическая сеть»).

У PON/GPON есть и еще один плюс — в квартире сразу установят оптический роутер, покупать свой не потребуется.