Ростелеком зафиксировал рост жалоб на качество работы YouTube

Техподдержка Ростелекома зафиксировала ухудшение качества загрузки видео на видеохостинге YouTube, а также рост жалоб пользователей на качество работы сервиса, говорится в сообщении компании.

Ухудшение загрузки касается видео с высоким разрешением. В сообщении отмечается, что ответственность за ухудшение работы видеохостинга несет корпорация Google, которая с 2022 года «не занимается расширением и обновлением» оборудования в России.

«Из-за износа и исчерпания мощности оборудование Google не в состоянии справляться с существенно выросшим интернет-трафиком. Проблемы с работой GGC отражаются на абонентах всех российских операторов», — говорится в сообщении.

12 июля Ростелеком впервые предупредил о вероятном замедлении в работе YouTube. Тогда компания сообщала, что замедление вызвано техническими проблемами с оборудованием Google.