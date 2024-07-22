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Почему без оптоволокна жить плохо

Источник:
Sibnet.ru
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Оптоволоконное соединение интернета
Фото: © Sibnet.ru
Главное отличие оптоволоконного соединения от витой пары в домашнем интернете в том, что первое — это технология будущего, а второе — прошлого. Эта разница не всегда очевидна простому потребителю, тем не менее, она заметна и на бытовом уровне. Покажем «на пальцах», почему без оптики жить хуже.

Возьмем для примера семью из четырех человек. Мама, папа, сын и дочь. Все активные пользователи интернета. В их квартире — два умных телевизора, один мощный стационарный компьютер, четыре ноутбука, четыре смартфона и пара планшетов. Все эти устройства подключены к интернету, который в дом проведен с помощью витой пары со скоростью 100 мегабит в секунду.

Представим обычный вечер. Мама на одном ТВ смотрит фильм, папа — на другом — матч Лиги чемпионов. Оба делают это через интернет в высоком качестве. Сын в это время ведет в Сети важнейший бой в Dota 2. На кону — победа в любительском турнире. И тут дочь решает скачать сериал весом в 70 гигабайт.

Dota у сына начинает лагать — решающее сражение проиграно. У папы подвисла трансляция матча и он просмотрел эффектный гол. У мамы фильм завис на самом интересном месте. Дочь же с удивлением слышит возмущенные выкрики с разных сторон. Вечер испорчен. Члены семьи косо смотрят друг на друга. Им на всех не хватило интернета.

Причина проста — домашнее интернет-соединение с помощью витой пары перестает отвечать растущим требованиям пользователей. Современные технологии требуют больше трафика и медные провода с этим все хуже справляются.

Чем оптика лучше

Здесь все просто. Информация в оптоволоконном кабеле передается с помощью света (фотонов). А, как известно из физики, ничего быстрее света во Вселенной нет и быть не может.

Преимущества оптоволокна:

Скорость. Оптика имеет огромную пропускную скорость. При «заведении» оптоволокна в квартиру оно может достигать 1 гигабита в секунду. Такая скорость многократно перекрывает потребности самой требовательной к трафику семьи.

Стабильность. Оптоволоконные сети не подвержены электромагнитным или радиочастотным помехам. Оптика гарантирует, что интернет не «мигнет» в самое неподходящее время. Повлиять на качество сигнала не смогут ни другие приборы, ни гроза.

Эстетичность. В отличие от тяжелой и громоздкой витой пары у оптики тонкий легкий кабель, который можно и не прятать в короба.

Для чего необходим оптический интернет:

Игры. Скоростной и стабильный интернет снижает до минимума пинг (отклик), критический важный в онлайн играх.

Стримы. Скоростной и стабильный интернет позволит беспроблемно вести стримы в разрешении 4К. В худшем качестве вести «онлайны» уже неприлично.

Контент. Скоростной и стабильный интернет дает возможность комфортного просмотра фильмом и сериалов в идельном качестве.

Ну и пользоваться оптикой — просто модно. «У меня дома "оптика"» звучит круто, а «у меня дома витая пара», в лучшем случае, — винтажно.

Проверка адреса на оптику
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