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«Мир танков» вернет режим королевской битвы

Источник:
Sibnet.ru
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Игра «Мир танков» объявила о возвращении с 24 июля режима «Стальной охотник». В этом режиме участвуют до 15 игроков. Играть можно в одиночку или взводом. Время боя — 15 минут, победит последний выживший.

«Чтобы каждый из танков события активно использовался в процессе охоты, были пересмотрены их технические параметры. Заходи в ангар, изучай обновленные машины, выбирай бойца по душе и вперед», — говорится в сообщении разработчиков.

Если игрок выбыл в самом начале, он может вернуться в течение первых пяти (соло) или семи (взвод) минут. Боевая машина будет перемещена в безопасное место. При этом на игрока будут охотиться не только другие «танкисты», но и мародеры — машины под управлением ИИ.

Закрывая этапы прогрессии, можно зарабатывать ценное игровое имущество и особые стальные печати. В новом запуске «Стального охотника» пересмотрен заработок стальных печатей и очков прогрессии — играть взводом стало выгоднее.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, эксклюзивный танк, арендные бронемашины каждый месяц, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.

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