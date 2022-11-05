Выбор технологии подключения интернета зависит не только от желаемой скорости и финансов, но и от возможностей конкретного провайдера. Ростелеком на сегодня предлагает все возможные технологии проводного подключения и обладает самой широкой зоной покрытия в России, в том числе оптической.

Способы проводного подключения интернета

От технологии подключения зависят возможности и качество передачи данных, так как они физическими определяются свойствами кабеля. На сегодня используются три основные проводные технологии:

- по оптике PON/GPON

- по оптике FTTb

- по телефонной линии (xDSL) В городах широко используются PON и FTTb, но пока еще есть территории, где актуален АDSL — из-за малого количества абонентов и, как следствие, дороговизны прокладки оптических линий. Интернет-тарифы со скидками Оптика PON/GPON Отдельный оптический провод большой пропускной способности проводится в квартиру или частный дом. В этом случае есть два варианта подключения: через оптический маршрутизатор либо напрямую к одному устройству. Первый вариант предпочтительнее, так как позволяет подключить несколько устройств и пользоваться Wi Fi.

Оптика FTTb

Отдельный оптический провод большой пропускной способности проводится до многоквартирного дома, а в квартиру заводится витая пара — кабель, более легкий в монтаже.

Если нужно, чтобы интернет работал на нескольких устройствах и по сети Wi-Fi, для подключения потребуется маршрутизатор.

Телефонная линия xDSL Подключение производится по обычному телефонному кабелю, при котором интернет не мешает работать телефону. То есть, передача данных идет по телефонной линии и при этом не загружает ее. Для подключения необходим ADSL-маршрутизатор. Кабели и сплиттер обычно идут с ним в комплекте. Суть в разделении сигнала. Роль разделителя выполняет сплиттер.

Как выбрать оборудование

Оборудование зависит от технологии подключения интернета и пожеланий абонента к качеству сигнала в доме. Варианты обсуждаются по телефону, еще до визита мастера, когда подтверждается заявка на подключение к Ростелеком. Также выбирается способ предоставления — аренда, рассрочка, выкуп.

Согласованный маршрутизатор и другое оборудование привезет мастер в день подключения. Специалисты Ростелеком также при необходимости проведут интернет в разные комнаты — с помощью кабель-каналов или PLC-адаптеров. Это тоже можно обсудить при подтверждении заявки на подключение.

То есть, заранее покупать ничего не нужно. Но если уже есть свой роутер, об этом надо сообщить при согласовании даты подключения.