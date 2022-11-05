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Способы подключения: как проводят интернет Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
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Оптоволоконное подключение интернета
Фото: © Sibnet.ru
Выбор технологии подключения интернета зависит не только от желаемой скорости и финансов, но и от возможностей конкретного провайдера. Ростелеком на сегодня предлагает все возможные технологии проводного подключения и обладает самой широкой зоной покрытия в России, в том числе оптической.

Способы проводного подключения интернета

От технологии подключения зависят возможности и качество передачи данных, так как они физическими определяются свойствами кабеля. На сегодня используются три основные проводные технологии: 

- по оптике PON/GPON
- по оптике FTTb
- по телефонной линии (xDSL)

В городах широко используются PON и FTTb, но пока еще есть территории, где актуален АDSL — из-за малого количества абонентов и, как следствие, дороговизны прокладки оптических линий.

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Оптика PON/GPON

Отдельный оптический провод большой пропускной способности проводится в квартиру или частный дом. В этом случае есть два варианта подключения: через оптический маршрутизатор либо напрямую к одному устройству. Первый вариант предпочтительнее, так как позволяет подключить несколько устройств и пользоваться Wi Fi.

Подключение интернета по оптике по технологии PON/GPON

Оптика FTTb


Отдельный оптический провод большой пропускной способности проводится до многоквартирного дома, а в квартиру заводится витая пара — кабель, более легкий в монтаже.


Если нужно, чтобы интернет работал на нескольких устройствах и по сети Wi-Fi, для подключения потребуется маршрутизатор.

Подключение интернета по оптике FTTb

Телефонная линия xDSL

Подключение производится по обычному телефонному кабелю, при котором интернет не мешает работать телефону. То есть, передача данных идет по телефонной линии и при этом не загружает ее. Для подключения необходим ADSL-маршрутизатор. Кабели и сплиттер обычно идут с ним в комплекте. Суть в разделении сигнала. Роль разделителя выполняет сплиттер.

Технология ADSL-подключения по телефонному кабелю

Как выбрать оборудование

Оборудование зависит от технологии подключения интернета и пожеланий абонента к качеству сигнала в доме. Варианты обсуждаются по телефону, еще до визита мастера, когда подтверждается заявка на подключение к Ростелеком. Также выбирается способ предоставления — аренда, рассрочка, выкуп.

Согласованный маршрутизатор и другое оборудование привезет мастер в день подключения. Специалисты Ростелеком также при необходимости проведут интернет в разные комнаты — с помощью кабель-каналов или PLC-адаптеров. Это тоже можно обсудить при подтверждении заявки на подключение.

То есть, заранее покупать ничего не нужно. Но если уже есть свой роутер, об этом надо сообщить при согласовании даты подключения. 

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pepelmetal

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