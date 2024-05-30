Стало известно о планах по созданию команды ВХЛ в Новосибирске

Новый генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов рассказал о планах по развитию хоккея в Новосибирской области, планируется, что через год в регионе появится еще одна команда.

По словам Крутохвостова, перед клубом стоит задача создать команду ВХЛ (Всероссийской хоккейной лиги) к сезону 2025/26. Уже есть два варианта, где бы моглда разместиться новая команда.

«Возможно использование старого ЛДС на Богдана Хмельницкого, есть стадион в Бердске. Во втором случае понадобится больше финансовых вливаний. Все-таки требования в регламенте с каждым годом только ужесточаются. Тогда как старый ЛДС для этого почти полностью готов», — сказал Крутохвостов в интервью Sport24.

Идеальный вариант, чтобы команда КХЛ и ВХЛ играли на «Сибирь-Арене», а МХЛ и школа «Сибирь» — в старом ЛДС. Но там возникнет сложность в совмещении календарей КХЛ и ВХЛ на одной арене. Также могут возникнуть сложности в исполнении обязательств перед лигами, здесь речь о рекламе на льду и бортах.

«Поэтому команда ВХЛ, если она будет, скорее всего, отправится на старый ЛДС», — уточнил Крутохвостов.

Команда ВХЛ нужна региону в том числе для того, чтобы выстроить четкую вертикаль: когда хоккеист, начиная со школы «Сибирь» может пройти все этапы от МХЛ до КХЛ.