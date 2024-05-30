Тарасова оправдала рукоприкладство в спорте

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что иногда можно прибегнуть к рукоприкладству во время занятий со спортсменами, а также кричать на них.

«Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала к своим спортсменам, а они потом улучшались. Этот способ редко применяемый, но эффективный. Тренер должен быть умным. Надо делать так, как надо, а это знает только тренер», — заявила Тарасова в интервью Sport24.

Тренер добавила, что на спортсмена можно повышать голос. Это делают в ситуациях, когда «человек сто раз делает ошибку, которая может привести к тяжелой травме».

Ученица Тарасовой, олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова вспомнила, как тренер однажды влепила ей пощечину. «Когда она меня ударила, это был психологический прием, она одним движением привела меня в чувство, в порядок. Но в остальное время она была ласковой мамой», — рассказала экс-фигуристка «Советскому спорту».

Разговоры о допустимых тренерских методах возобновились после выхода интервью олимпийской чемпионки, гимнастки Маргариты Мамун. Она сказала, что не поддерживает любое насилие, физическое или моральное.