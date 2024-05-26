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Чехия и Швейцария сенсационно сыграют в финале ЧМ-2024

Источник:
Sibnet.ru
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Сборные Чехии и Швейцарии сенсационно сыграют в финале чемпионата мира. Чехия и Швейцария встретятся в главном матче хоккейного ЧМ впервые в истории.

В полуфинальной стадии чешская команда обыграла команду Швеции (7:3), а швейцарцы одержали победу над Канадой в серии буллитов (3:2 Б).

Швейцарцы выигрывали у «кленовых листьев» 2:0, однако команда Андре Туриньи смогла свести основное время матча к ничьей. Однако в послематчевых буллитах свою попытку реализовал только Коннор Бедард.

Чехи выигрывали золото шесть раз, в то время как швейцарцы трижды ранее выходили в финал, однако никогда не становились чемпионами мира.

Матч за золото ЧМ между Чехией и Швейцарией пройдет в Праге 26 апреля. Сборные Канады и Швеции разыграют бронзовые медали.

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ld_andrey

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velam

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