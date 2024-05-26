Канада осталась без медалей на ЧМ по хоккею

Сборная Швеции по хоккею стала бронзовым призером чемпионата мира в Чехии, обыграв команду Канады в матче за третье место.

Сборная Канады впервые с 2018 года не смогла завоевать медалей. Канадцы являются рекордсменами по числу выигранных чемпионатов мира (28) и победителями турнира 2023 года.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Карл Грундстрём, Эрик Карлссон и Маркус Юханссон. У проигравших отличились Дилан Козенс и Пьер-Люк Дюбуа.

В финальном матче встретятся сборные Чехии и Швейцарии. Игра начнется в 21.20 по московскому времени.

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований решением Международной федерации хоккея (IIHF) из-за ситуации на Украине.