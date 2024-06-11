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Хоккеист новосибирской команды умер в 12 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Игрок хоккейной команды «Кристалл» Макар Кириенко умер в 12-летнем возрасте. Об этом сообщается в соцсетях команды «Кристал-2011».

«Удивительный, с невероятной силой воли, добрый и заботливый. Любимый сын, надежный друг и товарищ. Лучший защитник СФО сезона 2023-2024 годов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что игрок три дня боролся за жизнь. Представители клуба попросили не спекулировать на тему причин смерти, так как родители еще не получили официального заключения врачей.

«Кристал-2011» базируется в Бердске Новосибирской области. Макар Кириенко начал играть за команду с четырехлетнего возраста. Номер 10, под которым играл хоккеист, в память о нем выведен из обращения.

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Спорт #Хоккей #Новосибирск
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