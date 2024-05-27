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Сборная Чехии стала чемпионом мира по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная Чехии победила команду Швейцарии в финале хоккейного чемпионата мира. Матч завершился со счетом 2:0.

Счет в финале, который проходил в Праге на стадионе «О2 Арена», на 49-й минуте открыл чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк. На последней минуте поединка шайбу в пустые ворота отправил нападающий «Торонто» Давид Кэмпф.

Победа стала для чешской сборной первой за 14 лет — последний раз чехи становились чемпионами мира в 2010 году. В финале того чемпионата, проходившего в Германии, Чехия обыграла сборную России.

В матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2024 года сборная Швеции переиграла национальную сборную Канады. Игра завершилась победой скандинавской команды со счетом 4:2.

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