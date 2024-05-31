НАВЕРХ

Винер назвала Путина «помазанником Божьим»

Источник:
Sibnet.ru
278 3
Владимир Путин и Ирина Винер
Фото: © пресс-служба президента РФ

Глава Федерации художественной гимнастики Ирина Винер в благодарственной речи после получения ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени назвала президента России «помазанником Божьим».

«Великая страна, великий президент, другого быть не могло. Есть такое выражение — "помазанник Божий". Мы здесь все верующие и понимаем, что все, что вам дается, дается оттуда», — цитирует РИА Новости речь Винер.

По ее мнению, все граждане России, включая спортсменов, должны грудью стоять за спиной Владимира Путина.

«Как вы правильно сказали, мы все мобилизованы, и мы действительно мобилизованы. Мы должны понимать и знать, что сегодня такое время, что мы должны грудью стоять за вашей спиной. И спортсмены тоже», — подчеркнула Винер.

Винер — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В марте она резко осудила спортсменов, которые будут участвовать в Летних Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом, назвав их «командой бомжей без флага, гимна и болельщиков».

Еще по теме
Тарасова оправдала рукоприкладство в спорте
Чемпионка Олимпиады отодрала слова «сборная России» с подаренного авто
Французская спортсменка объяснила допинг сексом и избежала наказания
Олимпийская чемпионка призвала спортсменок чаще раздеваться на камеру
смотреть все
Спорт #Вокруг спорта #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
Вокруг спорта
Владимир Путин и Ирина Винер
Винер назвала Путина «помазанником Божьим»
31.05.2024 11:05
Татьяна Тарасова
Тарасова оправдала рукоприкладство в спорте
30.05.2024 14:14
Маргарита Мамун
Чемпионка Олимпиады отодрала слова «сборная России» с подаренного авто
29.05.2024 15:56
Изаора Тибюс
Французская спортсменка объяснила допинг сексом и избежала наказания
22.05.2024 17:04
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Топ комментариев

-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

korvinsS

Поддержим удары по Макрону Российским оружием но только именно по Макрону, но мы не должны поражать другие...

Удавиков

жена оценила работу своего мужа, который входит в управляющую партию городом

Asd10

Ну ка, ну ка поподробнее о начале СВО? Очень интересно, что у тебя в кастрюле отложилось?