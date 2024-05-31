Винер назвала Путина «помазанником Божьим»

Глава Федерации художественной гимнастики Ирина Винер в благодарственной речи после получения ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени назвала президента России «помазанником Божьим».

«Великая страна, великий президент, другого быть не могло. Есть такое выражение — "помазанник Божий". Мы здесь все верующие и понимаем, что все, что вам дается, дается оттуда», — цитирует РИА Новости речь Винер.

По ее мнению, все граждане России, включая спортсменов, должны грудью стоять за спиной Владимира Путина.

«Как вы правильно сказали, мы все мобилизованы, и мы действительно мобилизованы. Мы должны понимать и знать, что сегодня такое время, что мы должны грудью стоять за вашей спиной. И спортсмены тоже», — подчеркнула Винер.

Винер — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В марте она резко осудила спортсменов, которые будут участвовать в Летних Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом, назвав их «командой бомжей без флага, гимна и болельщиков».