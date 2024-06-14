Российские спортсменки запустили «попа-челлендж». ФОТО

Российские спортсменки объявили «попа-челлендж лета-2024», они выкладывают в соцсетях фотографии ягодиц.

Пока в челлендже поучаствовали три спортсменки: биатлонистка Екатерина Мошкова, конькобежка Александра Саютина и лыжница, олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова.

«Я хочу, чтобы женщины были свободны, имели равные права и при этом могли иметь красивую задницу!» — объявила Мошкова.

Степанова приняла эстафету от нее. «Ну что ж, ягодицы, как известно, отвечают за отведение, разгибание, внутреннее и внешнее вращение бедра, а также стабилизацию тазобедренных суставов. И еще они играют важнейшую роль в улучшении демографии, направляя мысли в соответствующее русло», — написала спортсменка.