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Российские спортсменки запустили «попа-челлендж». ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Российские спортсменки объявили «попа-челлендж лета-2024», они выкладывают в соцсетях фотографии ягодиц.

Пока в челлендже поучаствовали три спортсменки: биатлонистка Екатерина Мошкова, конькобежка Александра Саютина и лыжница, олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова.

«Я хочу, чтобы женщины были свободны, имели равные права и при этом могли иметь красивую задницу!» — объявила Мошкова.

Степанова приняла эстафету от нее. «Ну что ж, ягодицы, как известно, отвечают за отведение, разгибание, внутреннее и внешнее вращение бедра, а также стабилизацию тазобедренных суставов. И еще они играют важнейшую роль в улучшении демографии, направляя мысли в соответствующее русло», — написала спортсменка.

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