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Винер сочла «американским заказом» интервью гимнастки Мамун

Источник:
Sibnet.ru
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Маргарита Мамун и Ирина Винер в фильме Марты Прус «За пределом»
Маргарита Мамун и Ирина Винер в фильме Марты Прус «За пределом»
Фото: © кадр из фильма Марты Прус «За пределом»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной сборной Ирина Винер назвала «американским заказом» интервью олимпийской чемпионки Маргариты Мамун, в котором та высказалась о жестких методах работы тренеров.

«Витя, который спрашивал у нее такие вопросы, рекламирует американский продукт. Ну, это американский заказ — для нее тоже. Знаю, что она тоже хочет уехать из России, может быть, это все проплачено и запустилось через восемь лет», — цитирует Винер РИА Новости.

Блогер Витя Кравченко в интервью с Мамун обсудил фильм «За пределом», снятый во время подготовки гимнастки к Олимпийским играм. В нем есть эпизод, когда Винер ругает Мамун, называя ее «полным говном». «Да пошла она на хер, если не борец», — говорит тренер.

«Я не поддерживаю такие методы, я не поддерживаю насилие, будь-то физическое или моральное. Когда она мне это говорила, я старалась не воспринимать это близко к сердцу», — сказала гимнастка в интервью.

По словам Мамун, тренеры пытались разбудить в ней зверя, потому что есть убеждение, что типичный спортсмен «злой, который готов порвать всех и вся, готов ходить, рвать и метать», но в ее случае это было не нужно.

При этом спортсменка отмечала, что любит своего тренера и благодарна ей за успешную карьеру. «Винер и есть гимнастика, и без нее не было бы таких результатов», — сказала Мамун.

Мамун — олимпийская чемпионка 2016 года в Рио-де-Жанейро, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, четырехкратная чемпионка Европы, многократная победительница Гран-при, этапов Кубка мира и других соревнований. Завершила спортивную карьеру в 2017 году.

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