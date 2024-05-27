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МИД предложил Путину исключить «Талибан» из списка запрещенных

Источник:
ТАСС
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МИД и Минюст РФ доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан» (запрещено в России) можно исключить из списка запрещенных организаций, сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Это обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», — сказал ТАСС Кабулов

По его словам, признание правительства талибов со стороны России стало гораздо ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году. «Но есть еще отдельные моменты, которые предстоит преодолеть, после чего уже российское руководство будет принимать решение», — отметил дипломат.

По его словам, у Москвы нет планов проводить какие-либо мероприятия или обмениваться поздравительными телеграммами с правительством талибов в связи со 105-летием установления дипломатических отношений с Афганистаном. «Чисто по формальной причине — отсутствие официального признания», — пояснил он.

Исламское движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенных Штатов о намерении вывести войска. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул.

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Политика #Мир
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