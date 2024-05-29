Чемпионка Олимпиады отодрала слова «сборная России» с подаренного авто

Российская гимнастка Маргарита Мамун отодрала наклейку с надписью «сборная России» с автомобиля, подаренного ей за победу на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

«Надпись сборная России шла на весь капот. Я отодрала, потому что я поняла, что надо двигаться дальше», — рассказала Мамун в интервью YouTube-блогеру Вите Кравченко.

В видео гимнастка показала подаренную BMW с олимпийской символикой. Мамун уточнила, что избавилась от надписи только в прошлом году, до этого ездила с ней.

Мамун — семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, четырехкратная чемпионка Европы, многократная победительница Гран-при, этапов Кубка мира и других соревнований. Завершила спортивную карьеру в 2017 году.

Олимпийские чемпионы Рио получали BMW X6, серебряные призеры — BMW X4, бронзовые — BMW X3. Все машины были собраны на калининградском заводе «Автотор».