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Чемпионка Олимпиады отодрала слова «сборная России» с подаренного авто

Источник:
Sibnet.ru
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Маргарита Мамун
Фото: mos.ru / CC BY 4.0

Российская гимнастка Маргарита Мамун отодрала наклейку с надписью «сборная России» с автомобиля, подаренного ей за победу на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

«Надпись сборная России шла на весь капот. Я отодрала, потому что я поняла, что надо двигаться дальше», — рассказала Мамун в интервью YouTube-блогеру Вите Кравченко.

В видео гимнастка показала подаренную BMW с олимпийской символикой. Мамун уточнила, что избавилась от надписи только в прошлом году, до этого ездила с ней.

Мамун — семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, четырехкратная чемпионка Европы, многократная победительница Гран-при, этапов Кубка мира и других соревнований. Завершила спортивную карьеру в 2017 году.

Олимпийские чемпионы Рио получали BMW X6, серебряные призеры — BMW X4, бронзовые — BMW X3. Все машины были собраны на калининградском заводе «Автотор».

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