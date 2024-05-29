Школьниц заставили снять трусы перед ЕГЭ

Школьниц в Воронеже перед сдачей ЕГЭ по русскому языку заставили снимать бюстгальтеры и трусы из-за того, что металлоискатель в школе срабатывал на металлические детали в белье.

Утверждается, что инцидент произошел в школе №62, при этом девочек досматривали охранники-мужчины. Мама одной из школьниц рассказала изданию «Блокнот», что подобные требования вызвали у детей истерику.

«Девочек заставляли снимать бюстгальтеры и даже трусики. Детям приходилось срывать металлические детали одежды, приводя ее в негодность. Снимать пирсинг при нестерильных условиях», — рассказала женщина.

Одна из девочек уточнила, что несколько раз пыталась пройти через детектор, но он постоянно срабатывал. Охранник предположил, что это из-за косточек в лифчике. Школьнице пришлось снимать нижнее белье при других учениках, и только после этого она смогла пройти.

Министерство образования Воронежской области не выявило нарушений этических норм при досмотре девушек, которых перед сдачей ЕГЭ заставили снимать нижнее белье, пишет «Комсомольская правда». Ведомство уточнило, что 130 выпускников из 143, прибывших на экзамен, прошли рамку без проблем.