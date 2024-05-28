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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Главком ВСУ утвердил прием французских военных на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский утвердил разрешение французским военным прибыть в украинские учебные центры.

«Приветствую инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мной уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — написал Сырский в своем телеграм-канале.

Это решение было принято по итогам онлайн-переговоров с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню. Сырский выразил надежду, что к инициативе Парижа присоединятся и другие западные партнеры Киева.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. 

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что, по сведениям Москвы, численность этого контингента может составить 2 тысяч человек.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что французские инструкторы наряду с представителями других стран уже работают на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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