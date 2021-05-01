Фигуристка Трусова покинула Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова ушла из группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, тренер написал об этом в Instagram.

Плющенко уточнил, что контракт между спортсменкой и его школой действовал до 1 мая, и обе стороны отказались его продлевать. По словам тренера, он будет разглашать причину ухода ученицы.

«Сашу отпускаем обратно. Куда она возвращается, она идет без испытательного срока и в статусе одной из самых сильных одиночниц мира!» — подчеркнул Плющенко, отметив при этом, что они расстаются друзьями.

Трусова перед стартом сезона ушла из группы тренера Этери Тутберидзе и начала тренироваться у Плющенко. На чемпионате мира в Стокгольме 16-летняя россиянка заняла третье место, уступив в борьбе за золото Анне Щербаковой.