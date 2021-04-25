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Боец UFC Вайдман сломал ногу о соперника в начале боя. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Кадр из видео

Американский боец Крис Вайдман сломал ногу в поединке с соотечественником Юрайей Холлом на турнире UFC 261 в Джексонвилле (США). Его унесли в слезах на носилках.

Инцидент произошел на 14-й секунде боя. Вайдман нанес удар лоу-кик и буквально сломал ногу о соперника, а после с криком от боли рухнул на покрытие. Холлу засчитали досрочную победу.

«Первый боец в истории UFC, победивший без единого нанесенного удара», — написал в Instagram глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт

Травма Вайдмана оказалась настолько серьезной, что он покинул октагон на носилках в слезах от обиды и боли.

Это был реванш бойцов. В сентябре 2010-го победа досталась Вайдману. В 2013 году он завоевал чемпионский пояс в среднем весе.

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Спорт #Единоборства #Видеоновости
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Топ комментариев

Grossmeister38rus

Копить ? С нынешними ценами )) Смешно

Uynachalnica

Цитатав ходе конфликта - похоже не с тем права качать начали...

klopman

Да. Почему-то начальники и прокуроры всегда гибнут на "охотах".

лачинов

Закон - тайга. Начальники видать не в курсе были.
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