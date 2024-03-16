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Петр Ян отказался подписывать новый контракт с UFC

Источник:
Sibnet.ru
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Российский боец Петр Ян, который является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, отказался подписывать новый контракт на шесть поединков из-за неудовлетворительных условий.

«Петру действительно предлагали подписать новый контракт на шесть боев. Но условия в нем были не те, которые хотелось бы. Было принято решение этот контракт не подписывать», — цитирует представителя команды Яна ТАСС.

Россиянин 10 марта на турнире UFC 299 Ян победил китайского бойца Сонг Ядонга единогласным решением судей. До этого боя российский боец уступил в трех последних поединках, однако позднее стало известно, что он выступал с травмами.

За свою карьеру в смешанных единоборствах Ян провел 22 боя, 17 из которых выиграл. Чемпионский титул в легчайшем весе он проиграл в апреле 2022 года Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

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