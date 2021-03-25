Коляда стал четвертым после короткой программы на ЧМ

Российский фигурист Михаил Коляда занимает четвертое место после исполнения короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме, лидирует двукратный олимпийский чемпион, японец Юдзуру Ханю.

Коляда прыгнул тройные аксель и лутц, а также каскад из четверного и тройного тулупов, в котором допустил погрешность при приземлении. Его общий балл — 93,52.

Лидирует безошибочно откатавший программу Ханю. Он исполнил четверной сальхов, каскад из четверного и тройного тулупа и тройной аксель и получил за прокат 106,98 балла. Второе место занимает его соотечественник Юма Кагияма (100,96). Замыкает тройку американец Натан Чен (98,85), упавший с четверного лутца, но чисто прыгнувший каскад четверной флип — тройной тулуп во второй части программы.

Еще один россиянин, дебютант чемпионата мира Евгений Семененко идет десятым (86,86). Произвольную программу мужчины представят 27 марта.