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Аршавин заявил, что никому не интересен чемпионат России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/andrey.arshavin10

Чемпионат России по футболу никому не интересен, потому что в РПЛ нет хороших отечественных футболистов, так считает бывший футболист сборной Андрей Аршавин.

«Нужно, чтобы российские и иностранные клубы жили по одним законам рынка, но это же не так. Почему последний всплеск переходов россиян в иностранные клубы был после чемпионата Европы-2008? Потому что российский чемпионат никому не интересен, его никто не смотрит. Смотрят на выступления сборной и игры клубов в еврокубках», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

По его мнению, сейчас мало талантливых футболистов в России, на что в том числе влияет лимит на легионеров. При этом он отметил, что дефицит игроков порождает повышение трансферной стоимости на них и зарплат.

Он также считает, что в Российской премьер-лиге на данный момент нет отечественных футболистов, которых могли бы пригласить в хороший европейский клуб.

Аршавин — бывший капитан сборной России, при тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков, выступал за «Зенит» и «Арсенал», завершил профессиональную карьеру в 2018 году.

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