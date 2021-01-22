НАВЕРХ

Зинедин Зидан заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Hadi Abyar / CC BY 4.0

Тест главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедина Зидана на коронавирус оказался положительным, сообщается на официальном сайте команды.

В данный момент 48-летний специалист ушел на карантин, в ближайшее время он не сможет выполнять свои обязанности в клубе. Команда не уточнила, в какой форме проходит болезнь у специалиста.

Зидан является неоднократным чемпионом Испании и Лиги чемпионов. Он выигрывал эти турниры игроком, а затем — главным тренером «Реала». Коллективы других клубов и спортивные журналисты пожелали ему скорейшего выздоровления.

«Реал» в среду проиграл клубу третьего по силе дивизиона страны «Алькояно» (1:2) в дополнительное время в матче 1/16 финала Кубка Испании и вылетел из розыгрыша турнира. В субботу команда сыграет на выезде с «Алавесом».

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