Зинедин Зидан заразился коронавирусом

Тест главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедина Зидана на коронавирус оказался положительным, сообщается на официальном сайте команды.
В данный момент 48-летний специалист ушел на карантин, в ближайшее время он не сможет выполнять свои обязанности в клубе. Команда не уточнила, в какой форме проходит болезнь у специалиста.
Зидан является неоднократным чемпионом Испании и Лиги чемпионов. Он выигрывал эти турниры игроком, а затем — главным тренером «Реала». Коллективы других клубов и спортивные журналисты пожелали ему скорейшего выздоровления.
«Реал» в среду проиграл клубу третьего по силе дивизиона страны «Алькояно» (1:2) в дополнительное время в матче 1/16 финала Кубка Испании и вылетел из розыгрыша турнира. В субботу команда сыграет на выезде с «Алавесом».
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