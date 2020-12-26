НАВЕРХ

Сборная России обыграла команду США в матче МЧМ

Источник:
Sibnet.ru
33 0
Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России по хоккею стартовала на молодежном чемпионате мира в Канаде с победы над командой США.

Встреча на групповом этапе завершилась со счетом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) в пользу российской команды, в составе которой дублем отличился Василий Пономарев, по шайбе забросили Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов.

Нападающий сборной России Василий Пономарев в итоге был признан лучшим игроком в матче против США. У сборной США шайбы забросили Кэм Йорк, Джон Фариначчи и Тревор Зеграс.

Американцы 26 декабря сыграют с командой Австрии, а россияне 28 декабря встретятся с командой Чехии.

Еще по теме
Презентована эмблема Молодежного чемпионата мира по хоккею
Сборная России забрала Кубок Первого канала
Россия победила Чехию в матче Кубка «Первого канала»
Букмекеры сделали ставки на Россию в матче с Чехией
смотреть все
Спорт #Хоккей
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин проследит за ценами на продукты
•
Объявлены сроки ЕГЭ в 2021 году
•
Кремль оценил возможность сокращения январских каникул
•
Xiaomi выпустит несколько смартфонов с гибким экраном
Подробности
•
Дефицит путей: как РЖД перебросит уголь на восток
•
Урок Карабаха: российская армия попросила беспилотники
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Как это работает
•
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Цвет, размер и дата: как выбрать красную икру
•
Одежда и гроб: как проходят ковидные похороны
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Ростелеком создал мобильный тариф для фанатов ХК «Сибирь»
23.12.2020 12:54
Локоть предложил спортсменам выступать под флагом СССР
18.12.2020 17:40
Шарапова выйдет замуж за британского бизнесмена
18.12.2020 11:24
Гонщик Мазепин вляпался в сексуальный скандал
10.12.2020 11:24
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин проследит за ценами на продукты
•
Объявлены сроки ЕГЭ в 2021 году
•
Кремль оценил возможность сокращения январских каникул
•
Xiaomi выпустит несколько смартфонов с гибким экраном
Подробности
•
Дефицит путей: как РЖД перебросит уголь на восток
•
Урок Карабаха: российская армия попросила беспилотники
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

Иркут 69

О каком доверии человеку, который позволяет грабить собственное население, вообще может идти речь...?...

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.

krest.aa

Мат стоит в отношение Путина, ё-моё.