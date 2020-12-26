Сборная России обыграла команду США в матче МЧМ

Сборная России по хоккею стартовала на молодежном чемпионате мира в Канаде с победы над командой США.

Встреча на групповом этапе завершилась со счетом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) в пользу российской команды, в составе которой дублем отличился Василий Пономарев, по шайбе забросили Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов.

Нападающий сборной России Василий Пономарев в итоге был признан лучшим игроком в матче против США. У сборной США шайбы забросили Кэм Йорк, Джон Фариначчи и Тревор Зеграс.

<br>

Американцы 26 декабря сыграют с командой Австрии, а россияне 28 декабря встретятся с командой Чехии.