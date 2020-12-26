Сборная России обыграла команду США в матче МЧМ

Фото: © Федерация хоккея России
Сборная России по хоккею стартовала на молодежном чемпионате мира в Канаде с победы над командой США.
Встреча на групповом этапе завершилась со счетом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) в пользу российской команды, в составе которой дублем отличился Василий Пономарев, по шайбе забросили Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов.
Нападающий сборной России Василий Пономарев в итоге был признан лучшим игроком в матче против США. У сборной США шайбы забросили Кэм Йорк, Джон Фариначчи и Тревор Зеграс.
Американцы 26 декабря сыграют с командой Австрии, а россияне 28 декабря встретятся с командой Чехии.
лачиновК сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.
nastya19944Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.
Иркут 69О каком доверии человеку, который позволяет грабить собственное население, вообще может идти речь...?...
Иркут 69Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.
krest.aaМат стоит в отношение Путина, ё-моё.