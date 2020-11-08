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Сексуальный скандал с Дзюбой вызвал резонанс в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Кирилл Венедиктов / CC BY-SA 3.0

Интимное видео с мужчиной, похожим на капитана Сборной России по футболу Артема Дзюбу, наделало много шума в Сети. Известного футболиста лишили возможности принять участие в ряде игр из-за сексуального скандала, чтобы тот мог урегулировать ситуацию. Но знаменитости массово заступились за спортсмена.

Короткое видео с Дзюбой или очень похожим на него мужчиной появилось в Сети в субботу. Его опубликовали Telegram-каналы. Герой ролика занимается мастурбацией. Предположительно, видео было снято в 2019 году, но попало в сеть только сейчас. На фоне из телевизора слышен голос ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул, с которой у Дзюбы якобы ранее был роман.

Несправедливые санкции?

Одним из первых ситуацию прокомментировал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Он считает, что, с одной стороны, ситуация, сложившаяся с Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. С другой — она может отразиться на команде в целом.

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«Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, чтобы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста», — приводит ТАСС слова Черчесова.

Позднее стало известно, что на матч «Зенита» с «Краснодаром», который состоится 8 ноября в 19.00 (по мск) футболист все же выйдет. Но в качестве капитана команды выступит хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен.

За комментарием Черчесова последовала бурная реакция общественности в лице звезд шоу-бизнеса, телеведущих, народные артисты. Все они начали заступать за звезду российского футбола.

«Кто этим не занимается?»

«Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека! Он имеет на него право!! Кто из парнеи этим не занимается?! А девушки?» — возмущенно написала в Instagram певица Светлана Лобода.

Певец и актер Михаил Боярский осудил решение Черчесова оградить Дзюбу от ноябрьских матчей. Он считает, что заменить капитана не получится и проще найти замену главному тренеру.

Телеведущая Ксения Собчак не одобрила сам поступок футболиста, но посчитала, что какого бы характера не было видео — это его личное дело. «Это неприемлемо ставить профессиональное в зависимость от личного», — написала она в Instagram.

Сам футболист никак не прокомментировал ситуацию. С момента, когда скандальное видео появилось в Сети, он закрыл аккаунты в социальных сетях и запретил их комментировать.

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