Появилась идея провести Евро-2020 только в России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) задумался о варианте проведения перенесенного из-за пандемии коронавируса Евро-2020 в одной стране, ей может стать Россия. Официально УЕФА придерживается первоначального плана.

Евро-2020 должен был пройти летом в 12 городах Европы: Баку, Будапеште, Мюнхене, Копенгагене, Дублине, Бильбао, Риме, Амстердам, Санкт-Петербург, Бухаресте, Глазго и Лондоне. Он перенесен на лето 2021 года. В Санкт-Петербурге запланированы три матча группового этапа Евро и один четвертьфинал.

УЕФА рассматривает вариант проведения турнира в одной стране из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Основной кандидат — Россия, так как здесь есть вся необходимая инфраструктура после проведения чемпионата мира в 2018 году, пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на источник в союзе.

«Сейчас нет никаких изменений относительно того, о чем говорил президент Александер Чеферин в середине октября. На сегодня план таков, что мы проводим Евро в 12 странах, в точности так, как и планировали, но я должен сказать, что мы можем провести Евро в 11 странах, в восьми, в пяти или в одной стране», — прокомментировал РИА Новости сообщение Le Parisien представитель УЕФА.