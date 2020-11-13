Определились все участники Евро-2020

Команды Северной Македонии, Венгрии, Словакии и Шотландии стали последними участниками финальной части Евро-2020, перенесенного на 2021 год.

Стыковые матчи за право выхода в финальную фазу турнира состоялись в четверг. Окончательный состав групп выглядит так:

группа А – Италия, Швейцария, Турция, Уэльс;

группа В – Бельгия, Дания, Финляндия, Россия;

группа С – Австрия, Нидерланды, Украина, Северная Македония;

группа D – Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия;

группа Е – Польша, Испания, Швеция, Словакия;

группа F – Франция, Германия, Португалия, Венгрия.

Евро-2020 должен был пройти летом в 12 городах Европы. Из-за пандемии турнир, сохранивший название, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи должны принять Баку, Будапешт, Мюнхен, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Рим, Амстердам, Санкт-Петербург, Бухарест, Глазго и Лондон.