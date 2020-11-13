Определились все участники Евро-2020

Команды Северной Македонии, Венгрии, Словакии и Шотландии стали последними участниками финальной части Евро-2020, перенесенного на 2021 год.
Стыковые матчи за право выхода в финальную фазу турнира состоялись в четверг. Окончательный состав групп выглядит так:
- группа А – Италия, Швейцария, Турция, Уэльс;
- группа В – Бельгия, Дания, Финляндия, Россия;
- группа С – Австрия, Нидерланды, Украина, Северная Македония;
- группа D – Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия;
- группа Е – Польша, Испания, Швеция, Словакия;
- группа F – Франция, Германия, Португалия, Венгрия.
Евро-2020 должен был пройти летом в 12 городах Европы. Из-за пандемии турнир, сохранивший название, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи должны принять Баку, Будапешт, Мюнхен, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Рим, Амстердам, Санкт-Петербург, Бухарест, Глазго и Лондон.
DYNAMO7294Для них налоговые каникулы и льготы
UynachalnicaА для тех у кого превышают 5 млн. в день?
nicollaichКремль умеет удивляться?Я полагал, что там умеют лишь удивлять.
nicollaichСейчас богатые резко обеднеют до НГ-2021.
Archangel3339ЦитатаРоссияне поддержали ее в ходе общенационального голосованияМного ли её поддержали на самом деле?...