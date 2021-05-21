Авторитетный журнал оценил шансы России на Евро-2020

Российским болельщикам не стоит много ждать от сборной на предстоящем Евро-2020, лучший игрок этого состава — Александр Головин, написал авторитетный британский ж урнал FourFourTwo.

Сборная России исторически неудачно выступает на европейском турнире, национальная команда трижды не выходила из группы: в 1996, 2004 и 2012 годах. Лишь 13 лет назад, в 2008 году, России удалось дойти до полуфинала, говорится в материале.

Основа национальной команды, в том числе 37-летний Жирков, постарела, а молодое поколение не проявило себя за прошедший год. Трансферы звезд за границу пока что не сработали. Александр Головин, за исключением редких «вспышек», не смог закрепиться в «Монако». Аналогичное может быть сказано про Алексея Миранчука, который «греет» лавку «Аталанты». Далеру Кузяеву и Роману Зобнину стоит попытать счастья, перейдя в зарубежный клуб.

Портал считает, что фанаты сборной воспринимают команду в качестве объединения средних игроков. Вероятно, в том числе по причине разгромного поражения со счётом 0:5 в последнем матче в 2020 году со сборной Сербии.

Лучшим игроком нынешней сборной FourFourTwo считает Александра Головина. Футболиста оценили как от природы быстрого игрока, скорость мысли которого позволяет ему стремительно преодолевать оборону противника. А его способность играть обеими ногами означает, что его движения могут быть непредсказуемыми. Сыграв 36 раз за свою страну, Головин забил пять мячей, в том числе на ЧМ-2018.