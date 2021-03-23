Сборная России представила новую форму для Евро-2020

Сборная России по футболу презентовала новую форму, в которой летом сыграет на чемпионате Европы, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

«Гостевая джерси, разработанная для сборной России, представлена в белом цвете с контрастными красными и синими деталями. Дизайн получился чистым, лаконичным и современным», — говорится в сообщении.

Производителем выступила компания Adidas. Национальная футбольная форма была создана с использованием инновационной технологии Aeroready, которая «обеспечивает максимальный комфорт игрокам во время игры».

Сборная России на предстоящем чемпионате Европы в рамках группы B сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Турнир, сохранивший название Евро-2020, должен пройти в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года.