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Коронавирус подставил под угрозу Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ik ben groot / CC BY-SA 4.0

Распространение коронавируса может повлиять на проведение чемпионата Европы по футболу, заявил вице-президент УЕФА Микеле Ува.

«Мы следим за развитием событий. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не останавливать турниры. Соревнования будут прерваны, если ситуация ухудшится», — цитирует Уву Rai Radio1 Sport.

Из-за вспышки коронавируса на севере Италии отменены несколько матчей чемпионата страны по футболу, еще ряд состоятся при пустых трибунах.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года — юбилейное первенство, пройдет на 12 стадионах 12 городов 12 государств. Рим примет четыре матча.

Тема: Евро-2020
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