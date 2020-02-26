Коронавирус подставил под угрозу Евро-2020

Распространение коронавируса может повлиять на проведение чемпионата Европы по футболу, заявил вице-президент УЕФА Микеле Ува.
«Мы следим за развитием событий. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не останавливать турниры. Соревнования будут прерваны, если ситуация ухудшится», — цитирует Уву Rai Radio1 Sport.
Из-за вспышки коронавируса на севере Италии отменены несколько матчей чемпионата страны по футболу, еще ряд состоятся при пустых трибунах.
Чемпионат Европы по футболу 2020 года — юбилейное первенство, пройдет на 12 стадионах 12 городов 12 государств. Рим примет четыре матча.
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