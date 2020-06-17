Липницкая подтвердила слухи о беременности

Олимпийская чемпионка Сочи-2014, фигуристка Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности. Она отметила, что сама хотела объявить о событии, но ее опередили.

Спортивный агент Андрей Митьков разместил новость о беременности 22-летней Липницкой на своем канале в «Яндекс.Дзен».

«Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин», — прокомментировала информацию Липницкая в интервью «Матч ТВ».

Она добавила, что хотела рассказать о беременности спокойно и своевременно, но это не получилось.

Бойфренд Липницкой — 23-летний фигурист Владислав Тарасенко, он тренировался у Этери Тутберидзе и Алексея Мишина, но рано завершил спортивную карьеру.

Липницкая — самая юная олимпийская чемпионка, она выиграла золото в командном турнире на Олимпиаде в Сочи в возрасте 15 лет и 249 дней. Также россиянка побеждала на чемпионате Европы и брала серебро чемпионата мира. Завершила профессиональную карьеру в 2017 году.