Овечкин стал лучшим игроком НХЛ в своем возрасте

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим игроком Лиги в своем возрасте по версии портала Sportsnet.

Российскому форварду, который является капитаном команды, 34 года. Он выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года.

Среди 35-летних лучшим является защитник «Миннесоты» Райан Суттер, среди 36-летних — защитник «Калгари» Марк Джиордано, среди 37-летних — голкипер «Нэшвилла» Пека Ринне.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Судьба о его продолжении пока не решена.