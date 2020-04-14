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Овечкин стал лучшим игроком НХЛ в своем возрасте

Источник:
Sibnet.ru
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим игроком Лиги в своем возрасте по версии портала Sportsnet.

Российскому форварду, который является капитаном команды, 34 года. Он выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года.

Среди 35-летних лучшим является защитник «Миннесоты» Райан Суттер, среди 36-летних — защитник «Калгари» Марк Джиордано, среди 37-летних — голкипер «Нэшвилла» Пека Ринне.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Судьба о его продолжении пока не решена.

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