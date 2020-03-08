Чемпионат мира по хоккею отменили из-за эпидемии

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене женского чемпионата мира, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в Канаде.

Это первое крупное международное хоккейное соревнование, которое федерация отменила из-за коронавируса. Турнир должен был пройти в двух канадских городах — Галифаксе и Труро.

«У нас были обсуждения с Федерацией хоккея Канады. Там должна была выступать сборная Японии, и мы решили, что слишком рискованно проводить этот турнир, поэтому приняли решение о его отмене. Мы обсуждали, можем ли мы провести его в следующем году, но пока конкретных решений нет», — приводит ТАСС слова президента IIHF Рене Фазеля.

В Канаде зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом. Первый был выявлен в конце января в провинции Британская Колумбия у 40-летнего мужчины, который приехал домой из китайского города Ухань, где в конце декабря 2019 года и произошла вспышка вируса, переросшая затем в эпидемию.

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Эпидемия ощутимо бьет по турнирам, проводимым IIHF. Ранее федерация была вынуждена отменить чемпионаты мира в низших дивизионах, запланированные на март. Женский чемпионат мира в Канаде стал первым по-настоящему крупным хоккейным турниром, отмененным из-за коронавируса.

В этой связи под вопросом оказывается проведение апрельских соревнований, в частности юниорского чемпионата мира в США. Что касается взрослого мужского чемпионата мира, который должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, ожидается, что решение будет принято в середине апреля, чуть ли не за две недели до его начала.