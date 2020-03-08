НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Определены отличия нового коронавируса от обычного гриппа

Источник:
ТАСС
275 0
Фото: © gov.cn

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала отличия заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, от сезонного гриппа, говорится в информационном бюллетене организации.

Оба заболевания влияют на работу дыхательных путей, однако разница между ними все же существенная — отличается скорость распространения. Так, у сезонного гриппа менее продолжительный инкубационный период и интервал между последующими заражениями, приводит ТАСС документ ВОЗ.

При гриппе передача происходит лишь после появления симптомов, а человек, инфицированный вирусом SARS-CoV-2, может заразить и до появления симптомов. Распространителями инфекции при гриппе часто становятся дети, а в случае с COVID-19 дети болеют реже.

При заболевании, вызванном новым типом коронавируса, в 15% случаев пациенты находятся в тяжелом состоянии, а в 5% — в крайне тяжелом. При гриппе эти показатели ниже. Также смертность от COVID-19 составляет от 3 до 4%, что существенно выше, чем в случае с сезонным гриппом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак распознать коронавирус: первые симптомы

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан высказался о сроках исчезновения коронавируса. По его словам, вирус не исчезнет так просто, как грипп. Если так случится, то это станет подарком судьбы, заявил он.

В России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 695 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 105 024 человека. Умерли 3597 человек.

Еще по теме
Чемпионат мира по хоккею отменили из-за эпидемии
Классические книги оказались эффективнее наставлений психологов
Коронавирус атаковал еще один российский город
Первый россиянин исцелился от коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин дал характеристику российским женщинам
•
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу
•
Определены отличия нового коронавируса от обычного гриппа
•
МИД России предостерег Зеленского от разрыва минских соглашений
Подробности
•
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
•
Скальпель и музыка: зачем травматолог сочиняет треки
•
Little Big: отправляем «вирус» на Евровидение
•
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
Как это работает
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как убивает безобидный сухой лед?
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ученые Хакасии создали систему увеличения мощности солнечных панелей
Сибирь 08.03.2020 10:52
Японец назвал паводок в Приангарье началом мировой катастрофы
Сибирь 08.03.2020 09:30
Смертельное ДТП произошло в Иркутской области
Сибирь 07.03.2020 14:57
Гонки на собачьих упряжках стартовали в Иркутске
Сибирь 07.03.2020 13:29
Самое популярное
Найден способ достичь скорости света
14276
Сбербанк построил модель распространения коронавируса
8994
Камеры МКС зафиксировали флот НЛО в атмосфере Земли
6898
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
3986
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин дал характеристику российским женщинам
•
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу
•
Определены отличия нового коронавируса от обычного гриппа
•
МИД России предостерег Зеленского от разрыва минских соглашений
Подробности
•
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
•
Скальпель и музыка: зачем травматолог сочиняет треки
•
Little Big: отправляем «вирус» на Евровидение
•
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Argentum Mushroom

1. <...> включая сдачу покупку экзамена на знание русского языка.©2.<...> близких к России в культурном...

sokolmen80

Европа легально курит и не кто не считает их за наркоманов....Марихуаной там люди лечатся!!!!!

NEXT warrior

Ох и рискуют они. Там полно пришибленных на всю голову. Я буду крайне удивлен если они реально запустят...

Argentum Mushroom

Мы поняли, что Ctrl+V и Ctrl+C ты освоил, сказать что хотел?Мордор угрожает НАТАшке?

Uynachalnica

Еще конституцию поменять не успели, а тут снова законодательные инициативы посыпались.