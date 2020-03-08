Определены отличия нового коронавируса от обычного гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала отличия заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, от сезонного гриппа, говорится в информационном бюллетене организации.

Оба заболевания влияют на работу дыхательных путей, однако разница между ними все же существенная — отличается скорость распространения. Так, у сезонного гриппа менее продолжительный инкубационный период и интервал между последующими заражениями, приводит ТАСС документ ВОЗ.

При гриппе передача происходит лишь после появления симптомов, а человек, инфицированный вирусом SARS-CoV-2, может заразить и до появления симптомов. Распространителями инфекции при гриппе часто становятся дети, а в случае с COVID-19 дети болеют реже.

При заболевании, вызванном новым типом коронавируса, в 15% случаев пациенты находятся в тяжелом состоянии, а в 5% — в крайне тяжелом. При гриппе эти показатели ниже. Также смертность от COVID-19 составляет от 3 до 4%, что существенно выше, чем в случае с сезонным гриппом.

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Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан высказался о сроках исчезновения коронавируса. По его словам, вирус не исчезнет так просто, как грипп. Если так случится, то это станет подарком судьбы, заявил он.

В России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 695 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 105 024 человека. Умерли 3597 человек.