СМИ узнали об установлении НАТО двух красных линий для России

Североатлантический альянс установил две красные линии, пересечение которых приведет к прямому участию войск НАТО в конфликт на Украине, пишет итальянская газета La Repubblica.

В качестве первой красной линии газета называет «прямое или косвенное вмешательство третьей страны» в происходящее на Украине. НАТО не исключает вовлечения в конфликт Белоруссии.

Второй красной линией издание считает якобы возможную «военную провокацию» в отношении Польши или стран Балтии, а также военные действия против Молдавии.

La Repubblica указывает, что в случае «чрезвычайной ситуации» и пересечения красных линий НАТО может задействовать около 100 тысяч военнослужащих, которые находятся в Венгрии, Польше, Прибалтике, Румынии и Словакии.

Сначала будут задействованы военно-воздушные силы, сухопутные войска будут отправлены в бой только как «последняя мера», отмечает издание.