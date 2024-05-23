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Путин разрешил изымать активы США

Источник:
ТАСС
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Российские суды получили право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Речь идет о находящемся на территории России движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и американцев в РФ.

Согласно указу, российский правообладатель вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба.

Если заявление принято, суд направляет запрос в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями. Она должна сформировать для суда перечень того американского имущества, которое может быть использовано для компенсации.

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Политика #Россия #Мир
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