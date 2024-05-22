Ирландия, Испания и Норвегия признали палестинское государство

Ирландия, Испания и Норвегия объявили о признании Палестины суверенным государством. Израиль устроил по этому поводу дипломатический демарш.

«После признания Палестины мы сможем сильнее поощрять другие страны поддерживать строительство палестинского государства, а также сможем привлечь палестинское государство к ответственности», — приводит РБК заявление премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

По словам испанского премьер-министра Педро Санчеса, «в следующий вторник, 28 мая, Испания одобрит в Совете министров признание палестинского государства».

«Тот шаг, которые мы сделали сегодня вместе с Норвегией и Испанией, подкрепляет законное право Палестины на государственность. Это также подтверждение нашей безоговорочной поддержки решения на основе принципа двух государств для двух народов — единственного реального пути к миру и безопасности для Израиля, Палестины и их жителей», — цитирует ТАСС премьер-министр Ирландии Саймона Харриса.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац отозвал послов в Ирландии и Норвегии для консультаций из-за решения этих стран признать Палестину суверенным государством. «Израиль не позволит этому пройти тихо», — сказал он.

Всего в качестве независимого государства Палестину признают 143 из 193 стран, входящих в ООН, в том числе. В Европе в их число входит Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Швеция.