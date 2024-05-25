Лукашенко угостил Путина салатом собственного приготовления

Президент России Владимир Путин во время визита в Белоруссию дважды посетил дом белорусского лидера Александра Лукашенко в деревне, где главы государств ужинали в неформальной обстановке.

Так, в первый день ужин президентов длился почти четыре часа, пишет телеграм-канал «Пул Первого». Отмечается, что отдельным пунктом меню стал салат «Молодость», собственноручно приготовленный Лукашенко.

На столе в основном были блюда народной кухни — драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало, маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.

Российскому президенту предложили попробовать хлеб, который выпекают дома у Лукашенко. На десерт была клубника с медом из личной теплицы Лукашенко. Главы государств также пили чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым.

«А вот напитками — вопрос для интересующихся — мы вас не удивим. Оба президента — люди непьющие. Хотя известные народные напитки на столе все же присутствовали», — уточняется в сообщении.