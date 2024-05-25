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Лукашенко угостил Путина салатом собственного приготовления

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин во время визита в Белоруссию дважды посетил дом белорусского лидера Александра Лукашенко в деревне, где главы государств ужинали в неформальной обстановке.

Так, в первый день ужин президентов длился почти четыре часа, пишет телеграм-канал «Пул Первого». Отмечается, что отдельным пунктом меню стал салат «Молодость», собственноручно приготовленный Лукашенко.

На столе в основном были блюда народной кухни — драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало, маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.

Российскому президенту предложили попробовать хлеб, который выпекают дома у Лукашенко. На десерт была клубника с медом из личной теплицы Лукашенко. Главы государств также пили чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым.

«А вот напитками — вопрос для интересующихся — мы вас не удивим. Оба президента — люди непьющие. Хотя известные народные напитки на столе все же присутствовали», — уточняется в сообщении.

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ld_andrey

Ему задают один и тот же вопрос, он даёт один и тот же ответ. Не выдавай желаемое за действительное.

Asd10

Да ни о чём это, расслабься. Зеленский и хозяева его откажутся, и всё продолжит идти по пути предначертаному....

scorpion_ss_

Они забыли сказать что буи собственно наши и мы их выставляем в интересах обеих сторон, половину убрали,...

velam

ЦИПсята даже не удасужились внимательно почитать новость, а уже извергли свою чуш в комментариях.